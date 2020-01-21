ЦИК готова подключиться к работе группы по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«Конечно, готовы, естественно. У нас боевая готовность 365, а сейчас — 366 дней в году. Мы же не в безвоздушном пространстве, видно, что происходит. Понятно, что здесь роль ЦИК довольно серьёзная», — цитирует Памфилову ТАСС.
20 января российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму пакет поправок к Конституции.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пакет поправок, внесённый Путиным, является историческим.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным поправкам будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.