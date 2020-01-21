В Кремле оценили сроки выполнения инициатив из послания Путина

Любые инициативы, которые предлагает президент России Владимир Путин, реализуются в приоритетном порядке, это касается и поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, все идеи главы государства встречаются с большим вниманием.

«И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке — это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность», — сказал он, отвечая на вопрос о причинах «спешки» с конституционными поправками.

Представитель Кремля подчеркнул, что каких-то чётких дат по реализации нет, однако «очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет».

В понедельник, 20 января, Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к основному закону страны.

В него вошли предложения, представленные им в ходе послания Федеральному собранию.

Президент предложил закрепить в законе, что главой кабмина, министрами и депутатами не смогут быть лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Согласно проекту, максимальная работа президента на посту будет ограничена двумя сроками. Также предлагается закрепить в Конституции гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пакет поправок к Конституции России, внесённый Путиным на рассмотрение Госдумой, является историческим.