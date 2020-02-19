Опрос: 78% россиян хотели бы получать пенсию от работодателя

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провёл опрос, в рамках которого 78% респондентов заявили о желании получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, 36% опрошенных рассчитывают, что ежемесячные выплаты превысят 30 тыс. рублей, 20% согласились бы получать от 20 до 30 тыс. рублей, а 19% — 15—20 тыс. рублей.

Исследование проводилось среди экономически активного населения во всех округах России в феврале 2020 года. Выборка составила 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Уточняется, что будущую пенсию совместно с нанимателем в настоящее время формируют только 6,4% опрошенных.

32% респондентов знают о существовании корпоративных пенсионных программ в соцпакетах некоторых компаний.

Для 51% россиян наличие корпоративной ренты — лишь приятный бонус, а 27% не считают её важным моментом при выборе работы.

В сентябре глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал изменение списка документов для приёма на работу.