«Ответственность совершенно другого уровня»: Путин разъяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Владимир Путин провёл встречу с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России. Президент в ходе заседания разъяснил суть нововведений, предложенных в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что поправки в основной закон призваны обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства. Как сообщила член группы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, Путин отвёл на разработку поправок около месяца.

В Ново-Огарёве прошла встреча президента Владимира Путина и рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России. Открывая заседание, глава государства напомнил, что предложенные поправки не меняют фундаментальные основы Конституции и направлены на развитие страны.

«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

«Ответственность другого уровня»

Нововведения в части процедуры утверждения кандидатуры премьер-министра не повлияют на статус России как президентской республики, однако государство станет более открытым, пояснил Путин. Также значение парламента, как и его взаимодействие с правительством, возрастёт. Благодаря поправкам возникает ситуация, в которой на парламент ложится большая ответственность — как за назначенных министров и главу кабмина, так и за выполняемую правительством работу.

Путин напомнил, что, согласно предложенным изменениям, президент не будет иметь права отклонить кандидатуру премьер-министра.

«А потом председатель правительства идёт не к президенту со своими предложениями, а идёт в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителя председателя правительства и федеральных министров. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях и в работе друг с другом», — уточнил он.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Также Путин назвал чрезвычайно важным, чтобы Россия в то же время оставалась президентской республикой и у президента сохранялись серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности «тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия». В противном случае, отметил президент, страна слишком сильно уйдёт в сторону парламентской республики.

«С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией это, на мой взгляд, сегодня для России было бы очень серьёзным испытанием», — отметил он.

Говоря о статусе Госсовета, Путин призвал действовать аккуратно и не создавать «вторую палату регионов, каковой является Совет Федерации».

«Поправки в течение месяца»

Перейдя к социальной тематике, Путин заявил о необходимости прописать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в стране не может быть меньше прожиточного минимума. Так же он призвал закрепить в основном законе, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Несмотря на то что такие требования на данный момент выполняются, так было не всегда, напомнил президент.

«Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут»: если мы зафиксируем в Конституции необходимость индексации, то так уже никогда в будущем никто не скажет. Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — пояснил Владимир Путин.

В заключение глава государства коснулся предложения о повышении роли Конституции и её приоритете над международными правовыми нормами. Он отметил, что Россия в данном случае не будет отличаться от других государств мира, которые уже давно приняли такие решения. Если международный договор противоречит Конституции, он не должен заключаться, отметил президент, а если был заключён, но там есть нарушения Конституции, он не будет действовать на территории страны.

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Путин напомнил, что данная работа требует высочайшего профессионализма и «выверенности каждой запятой».

По словам члена группы, сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой, Путин на встрече обозначил, что ожидает быстрой работы над поправками.

«Месяц вроде как, он сказал. Ожидается достаточно быстрая, оперативная работа», — цитирует её РИА Новости.

Напомним, в группу вошли 75 политиков, законодателей и общественных деятелей, она была сформирована после ежегодного послания к Федеральному собранию.

Президент в обращении озвучил ряд нововведений, направленных на улучшение демографической ситуации и системы здравоохранения, а также на поддержку молодых семей. Кроме того, он вынес на обсуждение вышеперечисленные конституционные поправки.