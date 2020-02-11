Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Короткая ссылка
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
  • РИА Новости

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда отметил, что действующим законодательством это не предусмотрено. 

«В период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию», — цитирует Котякова РИА Новости

Ранее в рабочей группе по поправкам к Конституции сообщили, что их принятие не гарантирует индексации работающим пенсионерам. Там пояснили, что это возможно только при корректировке ФЗ.

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к основному закону страны. Он закрепляет в документе регулярную индексацию пенсий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить