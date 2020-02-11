Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда отметил, что действующим законодательством это не предусмотрено.

«В период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию», — цитирует Котякова РИА Новости.

Ранее в рабочей группе по поправкам к Конституции сообщили, что их принятие не гарантирует индексации работающим пенсионерам. Там пояснили, что это возможно только при корректировке ФЗ.

23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к основному закону страны. Он закрепляет в документе регулярную индексацию пенсий.