«Повышается юридическая защита»: Госдума приняла в первом чтении поправку к Конституции об индексации пенсий

Депутаты Государственный думы одобрили в первом чтении поправку к Конституции РФ о регулярной индексации пенсий. Сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева уточнила, что новые нормы будут распространяться и на работающих пенсионеров. Эксперты такой подход назвали справедливым, подчеркнув, что эта категория граждан продолжает делать отчисления во все фонды, в том числе пенсионный.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, предложенных ранее президентом России Владимиром Путиным. Одно из содержащихся в документе изменений — закрепление в основном законе страны индексации пенсий.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции РФ Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта пояснила, что индексация будет распространяться и на работающих пенсионеров. Соответствующий вопрос о выплатах этой категории граждан ей задал первый замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — ответила Хабриева.

Она также сослалась на текст поправки к Конституции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идёт о стабильности социального стандарта. Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом», — добавила Хабриева.

Восстановление справедливости

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT заявил, что поправки в основной закон, касающиеся пенсионных выплат, «абсолютно справедливы и отвечают реализации конституционных гарантий».

«Думаю, всё это очень справедливо. По большому счёту, неиндексация пенсий работающим пенсионерам находилась в прямом нарушении прав человека, ослабляла конституционные гарантии. Так что данный шаг вполне логичный и выглядит исчерпывающе. Остаётся его только приветствовать», — отметил Масленников.

Напомним, индексация пенсий работающих пенсионеров была приостановлена в 2016 году. При этом после формирования нового правительства под руководством Михаила Мишустина в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что ожидают от нового главы Пенсионного фонда России Максима Топилина возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров.

РИА Новости

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Никита Масленников отмечает, что внесение изменений в основной закон — это только первый шаг, затем потребуется время, чтобы выработать пути реализации новых норм.

«Что касается источников финансирования — это дополнительная головная боль для правительства. Не секрет, что ПФР и социальный блок давали оценку тому, сколько в течение 2020 года может потребоваться для индексации пенсий работающим пенсионерам. Цена вопроса — свыше 300 млрд рублей. Возможно, всё это начнёт работать не сразу, но скоро будет ясен срок», — заключил эксперт.

Напомним, в октябре 2019-го занимавший на тот момент пост главы ПФР Антон Дроздов заявил, что для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.

Стимуляция пенсионеров

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, со своей стороны, выразил мнение, что работающий пенсионер, как любой другой работник, приносит доход государству в качестве налогов, так что он, фактически, обеспечивает индексацию своей пенсии.

«За работающего пенсионера работодатель отчисляет налоги во все социальные фонды. Так что этот гражданин, даже будучи на пенсии, продолжает формировать доходную часть пенсионного фонда. Если пенсионер готов продолжать работать и делает отчисления во все фонды, он точно компенсирует всю прибавку к пенсии», — заявил Ордов в беседе с RT.

По его мнению, индексация выплат работающим пенсионерам простимулирует их и даст им почувствовать признание их заслуг со стороны государства.

«Это (отсутствие индексации. — RT) не будет порождать у пенсионеров некоего странного ощущения, что пенсия — это не что-то ими заработанное, а какая-то социальная подачка. Такие конкретные примеры лучше всего показывают отношение государства к пенсионерам», — подчеркнул он.

Напомним, неработающим пенсионерам пенсия индексируется каждый год первого января. По данным Минтруда, среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году в России вырос до 15,5 тыс. рублей. Ранее глава ПФР Антон Дроздов заявил, что к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.