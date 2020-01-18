В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.

Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 год. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет ещё выше», — сказал он.

Вместе с этим Дроздов указал, что в январе этого года пенсии уже проиндексировали на 6,6%, поэтому они выросли в среднем на 1 тыс. рублей.

Ранее Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии по старости в 2019 году до 15,5 тыс. рублей.

В декабре заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова прокомментировала телеканалу «360» инициативу введения так называемого новогоднего капитала для одиноких пожилых людей.