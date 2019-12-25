В Союзе пенсионеров оценили идею выплаты «новогоднего капитала»

Заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова прокомментировала телеканалу «360» инициативу введения так называемого новогоднего капитала для одиноких пожилых людей.

По её мнению, такую меру поощрения необходимо ввести для всех пенсионеров, а не только для одиноких.

«Хотят сделать подарок — пусть делают всем. Пусть в очередной раз, формируя гражданское общество, не делят пенсионеров. Мы и так в разных регионах имеем разные льготы и разные пенсии, разный уровень жизни у нас», — заявила она.

25 декабря зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.