В Союзе пенсионеров оценили идею выплаты «новогоднего капитала»
- РИА Новости
По её мнению, такую меру поощрения необходимо ввести для всех пенсионеров, а не только для одиноких.
«Хотят сделать подарок — пусть делают всем. Пусть в очередной раз, формируя гражданское общество, не делят пенсионеров. Мы и так в разных регионах имеем разные льготы и разные пенсии, разный уровень жизни у нас», — заявила она.
25 декабря зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.