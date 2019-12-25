В Союзе пенсионеров оценили идею выплаты «новогоднего капитала»

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Заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова прокомментировала телеканалу «360» инициативу введения так называемого новогоднего капитала для одиноких пожилых людей.
В Союзе пенсионеров оценили идею выплаты «новогоднего капитала»
  • РИА Новости

По её мнению, такую меру поощрения необходимо ввести для всех пенсионеров, а не только для одиноких.

«Хотят сделать подарок — пусть делают всем. Пусть в очередной раз, формируя гражданское общество, не делят пенсионеров. Мы и так в разных регионах имеем разные льготы и разные пенсии, разный уровень жизни у нас», — заявила она.

25 декабря зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.

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