В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал»

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Александра Рыкова
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал». Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал»
  • РИА Новости

По мнению Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета. 

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — сказано в тексте обращения. 

Сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.

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