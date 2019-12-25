В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал»
- РИА Новости
По мнению Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.
«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — сказано в тексте обращения.
Сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.