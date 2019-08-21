В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»
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- РИА Новости
По мнению законодателя, даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника (канцтовары, одежда, обувь и т. д.), стоит достаточно дорого.
Родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим расходам на семью, считает депутат.
«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения.
В связи с этим предлагается ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу.
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.
Также Чернышов предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен депутат.
Ранее в Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу.