В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
В России предложили ввести «первосентябрьский капитал»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По мнению законодателя, даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника (канцтовары, одежда, обувь и т. д.), стоит достаточно дорого.

Родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим расходам на семью, считает депутат. 

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения. 

В связи с этим предлагается ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу.

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. 

Также Чернышов предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен депутат. 

Ранее в Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить