В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко в беседе с RT рассказал, как родителям морально подготовить ребёнка к школьной жизни.

По мнению специалиста, прежде всего необходимо постепенно снижать родительский контроль и позволить ребёнку научиться самому координировать свою деятельность.

«Крайне важно со стороны родителей подготовить ребёнка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идёт в школу учиться интересному, а с другой — что учебная деятельность — это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил. При этом учёба требует от ребёнка усидчивости, внимания и умения учиться», — объяснил психолог.

По его мнению, чтобы помочь первокласснику наладить отношения со сверстниками, родителям следует направить внимание ребёнка на интересы других детей. Стоит выяснить, с кем он сидит за партой, что нравится его одноклассникам, чем они занимаются.

Также важно не ругать ребёнка без веских на то оснований, уверен специалист.

«Например, при наличии у ребёнка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребёнку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребёнка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», — пояснил Зинченко.

Кроме того, родителям необходимо хвалить ребёнка не только за хороший результат, но и за старания, считает Юрий Зинченко.

«В начальной школе наиболее важной компетенцией является сам процесс обучения, когда ребёнок учится быть учеником. И именно поэтому в первый год обучения необходимо обращать внимание на сам процесс, старания, длительность выполнения заданий и так далее. Если родители будут чувствительны и внимательны к особенностям ребёнка, то им будет легко поддержать его в нужный момент, направить, помочь справиться с возникающими трудностями», — резюмировал эксперт.

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