Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы

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Роскачество подготовило инструкцию, в которой указаны рекомендации по выбору школьной формы к новому учебному году.
Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы
  • РИА Новости

Как говорится на сайте организации, при подборе одежды необходимо обратить внимание на её маркировку и наличие документа о соответствии продукции обязательным требованиям. Если соответствующих бумаг у продавца нет, то стоит насторожиться. 

«В маркировке должно быть чётко указано, для кого предназначено это изделие: маркерами служат указание возраста, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков», — отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Также важно изучить сырьевой состав школьной формы. Небольшое количество синтетики не должно вызывать беспокойства, но если в составе ткани больше 70% полиэфирных волокон, например полиэстера или полиамида, то такого рода одежда не будет «дышать» и создаст «эффект парника». Это касается также подкладки, так как если она на 100% из полиэфирных волокон, то ткань верха костюма уже не будет иметь значения в данном вопросе.

Ещё одним пунктом является качество швов. Они должны быть крепкими.

«Должны быть проставлены машинные закрепки у верхнего и нижнего концов боковых карманов, а низ брюк должен быть обработан», — указывает организация. 

Ранее газета «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сообщала, что предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.

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