Предварительный нацстандарт на школьную форму могут утвердить в 2020 году

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Предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Предварительный нацстандарт на школьную форму могут утвердить в 2020 году
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Как рассказал Мантуров, в документе намерены указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки.

По словам министра, это позволит избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки.

Кроме того, в стандарт могут включить качественные характеристики ткани.

Со своей стороны, в Росстандарте заявили, что нормы для подобных изделий должны быть более строгими, чем для обычной детской одежды.

Предварительный стандарт будет утверждён на ограниченный период, чтобы проверить нормы на практике перед принятием ГОСТа.

Ранее СМИ сообщали, что средняя стоимость школьного набора в июле 2019 года составила 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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