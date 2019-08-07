СМИ: Средняя стоимость школьного набора выросла на 2%

Средняя стоимость школьного набора в июле 2019 года составила 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Комплект включает кроссовки, туфли, блузку или рубашку, брюки или юбку, школьную форму, рюкзак, набор канцтоваров, пенал и лампу.

В Москве средние затраты на такой набор оцениваются примерно в 15 тыс. рублей (+ 6%).

По России больше всего вырос средний чек на блузки или рубашки. Он достиг 1,1 тыс. рублей (+ 30%). Средний чек на кроссовки, наоборот, снизился до 1,7 тыс. рублей (- 6,5%), а затраты на туфли и ботинки упали на 13% — до 1,3 тыс. рублей.

Ранее эксперты заявили, что спрос на платья для выпускного вечера в России вырос на 8% по сравнению с показателями 2018 года.