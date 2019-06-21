Эксперты заявили об увеличении спроса на платья для выпускного

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Эксперты заявили, что спрос на платья для выпускного вечера в России вырос на 8% по сравнению с показателями 2018 года.
Эксперты заявили об увеличении спроса на платья для выпускного
  • © РИА Новости

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на аналитиков «Авито».

Отмечается, что вместе с увеличением спроса за тот же период выросла и цена на платья, в среднем на 11,1% — до 4 тыс. рублей.

Цена на праздничные наряды снизилась только в Волгограде (2,9%).

Больше всего запросов на платья поступило 12 мая. Высокая активность сохранялась до 20 мая. После этого замечено резкое снижение спроса. Именно в эти дни наступила последняя неделя подготовки к ЕГЭ.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что праздник выпускников «Алые паруса» состоится 23 июня в Санкт-Петербурге.

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