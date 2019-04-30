Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт 23 июня в Петербурге

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Праздник выпускников «Алые паруса» состоится 23 июня в Санкт-Петербурге, сообщает «ПолитЭксперт».
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт 23 июня в Петербурге
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов.

Мероприятие начнётся в 22:00 и завершится в 04:00. По традиции, праздник будет проходить на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и стрелки Васильевского острова, информирует Пятый канал со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как ожидается, в этом году участниками праздника станут более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн горожан и гостей города.

Ранее была названа дата выпускных вечеров в Москве в 2019 году.

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