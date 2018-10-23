Названа дата выпускных вечеров в Москве в 2019 году

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Президиум правительства Москвы принял решение, что выпускные вечера в следующем году состоятся 20 июня. Об этом сообщает m24.
Названа дата выпускных вечеров в Москве в 2019 году
  • РИА Новости

Празднования должны завершиться не позднее 6:00 21 июня.

В программу войдут выпускные в школах и вузах, городской праздник выпускников в парке Горького.

На заседании также утверждён состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий. В него вошли руководители городских органов исполнительной власти, главы столичных управлений МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что более 45 тыс. выпускников приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

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