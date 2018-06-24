Более 45 тысяч выпускников посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

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Более 45 тыс. выпускников посетили праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«В этом году на празднике более 45 тыс. выпускников из 31 субъекта Российской Федерации и зарубежных стран — Кипра, Эстонии, Белоруссии, Армении, Молдовы, Киргизской республики», — подвёл итоги торжеств на Дворцовой площади ведущий Иван Ургант.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева назвала праздник выпускников «Алые паруса», проходящий в Санкт-Петербурге, символом надежды, мечты и цели.

Также Inforeactor сообщал, что петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 24 июня из-за праздника «Алые паруса».

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