Васильева назвала праздник выпускников «Алые паруса» символом надежды, мечты и цели

Министр просвещения России Ольга Васильева назвала праздник выпускников «Алые паруса», проходящий в Санкт-Петербурге, символом надежды, мечты и цели.

«Это самый, наверное, главный день в жизни — ещё сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь», — отметила министр в интервью Пятому каналу.

Васильева пожелала выпускникам верить в себя, всегда быть человечным и помнить, что самые лучшие и надежные друзья появляются в юности.

«Но самое главное — верить в цель и идти к ней. И, конечно, удачи», — добавила она.

Ранее Inforeactor сообщал, что петербургский метрополитен будет работать без перерыва в ночь на 24 июня из-за праздника «Алые паруса».