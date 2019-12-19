Путин заявил об отсутствии планов повышения пенсионного возраста

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России не ожидается никаких повышений в сфере пенсионного возраста, этот вопрос даже не обсуждается. 
Путин заявил об отсутствии планов повышения пенсионного возраста
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Нет, я уже сказал, никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. Ну а всё, что было сделано до этого, пенсионеров никак не затронуло действующих, их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров, пенсии», — заявил он. 

Ранее глава государства отмечал, что никакой новой пенсионной реформы в России не готовится.

RT ведёт прямую трансляцию большой пресс-конференции президента России.

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