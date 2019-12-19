Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу
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- РИА Новости
Как указал Путин, в сфере пенсионного обеспечения все решения приняты и закреплены законом.
«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде», — сказал глава государства.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев рассказал, что одно из самых сложных решений для него, кабмина и президента было решение по пенсионной реформе.
Как подчёркивал Путин, приоритетом государства является нормальный доход пенсионеров.