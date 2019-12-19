Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу

Никакой новой пенсионной реформы в России не планируется и не готовится, заявил во время большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин.

Как указал Путин, в сфере пенсионного обеспечения все решения приняты и закреплены законом.

«Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде», — сказал глава государства.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев рассказал, что одно из самых сложных решений для него, кабмина и президента было решение по пенсионной реформе.

Как подчёркивал Путин, приоритетом государства является нормальный доход пенсионеров.

RT ведёт прямую трансляцию.