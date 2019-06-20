Путин назвал приоритетом государства нормальный доход пенсионеров

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что приоритетом государства является нормальный доход пенсионеров.
Путин назвал приоритетом государства нормальный доход пенсионеров
  • РИА Новости

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить», — сказал российский лидер.

По его словам, в этом году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05% при инфляции в прошлом году в 4,3%. Также с 1 апреля на 2% были повышены государственные и социальные пенсии.

Ранее Путин заявил, что постепенно доходы россиян начали восстанавливаться.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить