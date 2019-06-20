Путин назвал приоритетом государства нормальный доход пенсионеров
- РИА Новости
«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить», — сказал российский лидер.
По его словам, в этом году индексация страховых пенсий по старости составила 7,05% при инфляции в прошлом году в 4,3%. Также с 1 апреля на 2% были повышены государственные и социальные пенсии.
Ранее Путин заявил, что постепенно доходы россиян начали восстанавливаться.
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