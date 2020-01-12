В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда. Об этом рассказал зампред Банка России Сергей Швецов.

По его словам, накопления в другой фонд при этом будут произведены через пять лет после подачи заявления, в данном случае опять же без комиссии и без потери инвестиционного дохода.

«При этом его текущие платежи на пополнение накоплений сразу будут зачисляться по новому месту, где будет открыт счёт гарантированного пенсионного плана», — сказал Швецов в интервью «Российской газете».

При этом «молчуны» — те, кто оставил накопления в Пенсионном фонде России — могут воспользоваться той же схемой: деньги перейдут в новый фонд через пять лет после подачи поручения, а текущие взносы — сразу же.

После перевода денег в ГПП у граждан будет возможность отслеживать состояние счёта с помощью смартфона. Также можно будет рассчитать, что будет с пенсионными выплатами, если добавить к взносам определённую сумму.

Гарантированный пенсионный план был представлен ЦБ и Минфином России в октябре 2019 года. Система позволит россиянам финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

Пенсионные взносы по ГПП в размере не более 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ.

Менять размер взноса можно неоднократно, неограниченное количество раз можно приостанавливать уплату пенсионных взносов на срок, который не превышает пять лет.

В декабре замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что из проекта о ГПП будет убрана возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений.