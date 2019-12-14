Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство уберёт из проекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений. Об этом сообщает РБК.

По словам Моисеева, на опубликованный в конце октября законопроект о ГПП поступило множество замечаний, в том числе со стороны Министерства труда, Агентства по страхованию вкладов и негосударственных пенсионных фондов.

Замминистра отметил, что в ведомстве, когда опубликовали пакет законопроектов на общественное обсуждение, понимали, что они потребуют доработки.

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

В ведомстве заявили, что после внесения изменений в законопроект эту схему ликвидируют.

«Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода», — заявил он.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.