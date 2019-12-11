Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, Пенсионный фонд России будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году «исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии».

Предполагается, что инициатива не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть и идут на выплаты пенсионерам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальный размер пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей.