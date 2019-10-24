Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы подчёркивают, что учёт в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию «не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».

В июле стало известно, что Министерство труда предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

В декабре 2018 года российский президент Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года.

Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации и Государственной думой.

В России с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть и, таким образом, идут на выплаты пенсионерам.