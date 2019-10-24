Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии

Короткая ссылка
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Законопроект устанавливает обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы подчёркивают, что учёт в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию «не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».

В июле стало известно, что Министерство труда предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

В декабре 2018 года российский президент Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года.

Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации и Государственной думой. 

В России с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть и, таким образом, идут на выплаты пенсионерам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить