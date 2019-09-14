В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

В Пенсионном фонде России уточнили, в каких случаях у россиян могут удержать часть положенных пенсионных выплат. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.

В частности, по закону размер пенсии может быть уменьшен в случае обнаружения переплаты или при установленных судом злоупотреблениях со стороны пенсионера.

Как напомнили в ПФР, россияне обязаны информировать соответствующие органы об изменении своего статуса или утрате права на пенсионное обеспечение.

Кроме того, на размер пенсионных выплат может повлиять переезд в другой город, так как в данном случае может измениться региональный коэффициент, учитываемый при расчёте суммы.

Ещё одним основанием для снижения пенсии является наличие задолженности по квартплате или неоплаченный штраф.

В таком случае задолженность будет списываться из пенсии до полного погашения.

В Пенсионном фонде России призвали граждан при уменьшении суммы выплат в первую очередь обращаться в клиентские службы.

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.