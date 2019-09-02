Пенсионный фонд предложил поднять пороговую сумму накоплений

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, содержащее предложения ПФР и разосланное Министерством труда в заинтересованные ведомства.

Отмечается, что ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Уточняется, что, по данным издания, при реализации предложений ПФР доля пенсионеров, получающих накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастёт.

Ранее зампредседателя правления Пенсионного фонда России Сергей Чирков заявил о готовности ведомства к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года.