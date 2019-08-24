Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с главами угледобывающих регионов.

«Обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих... досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности...» — сообщается на сайте Кремля.

Президент призвал обеспечить установление тождественности профессий таких работников с учётом положений профессиональных стандартов.

При этом он поручил обратить особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, «в частности, на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе».

Также глава государства поручил Министерству энергетики предусмотреть глубокую переработку угля в регионах добычи, в том числе производство из него сжиженных газов и водорода.

Кроме того, правительству поручено представить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля.

На встрече с Путиным 22 августа председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил, что мужчина в Воркуте работал буровым мастером 32 года и должен был получать льготную пенсию. Но, по его словам, в перечне указана профессия «мастер буровой установки», но нет «бурового мастера». Мохначук добавил, что в Минтруде «ссылаются на то, что есть утверждённая концепция развития пенсионной системы: это нарушает концепцию».