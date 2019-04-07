В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как можно узнать полный размер своей пенсии.
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
  • © РИА Новост

Об этом сообщает «Российская газета».

Как указывают в организации, получить необходимые данные можно двумя способами: с помощью личного кабинета на сайте ПФР или же, если человек не умеет пользоваться компьютером, обратиться за этой информацией в любое отделение фонда.

При этом отмечается, что в личном кабинете отражаются два размера пенсии — тот, что людям платят в настоящий момент, и какой она стала после прошедших индексаций и будет платиться после увольнения с работы.

Как указали в ПФР, вопрос по поводу таких данных особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учёта индексаций. При этом перерасчёт выплат проводится ежегодно 1 августа за счёт взносов от работодателя. В случае увольнения россиянин будет получать уже проиндексированную пенсию. Она будет начислена в течение двух-трёх месяцев, так как её надо ещё раз пересчитать с учётом последних отчислений работодателя.

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