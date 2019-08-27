В ПФР сообщили о готовности к работе с электронными трудовыми книжками

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Зампредседателя правления Пенсионного фонда России Сергей Чирков заявил о готовности ведомства к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года.
В ПФР сообщили о готовности к работе с электронными трудовыми книжками
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Все технические наработки есть, они будут использоваться. Думаю, что проблем здесь не будет. Мы готовы полностью к этой работе. У нас очень большой опыт работы накоплен в части ведения базы данных о пенсионных правах», — цитирует ТАСС чиновника.

Летом 2018 года премьер России Дмитрий Медведев рассказал, что «передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года».

В мае «Известия» сообщали, что ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек.

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