Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, когда в России будут введены электронные трудовые книжки. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года», — уточнил он.

При этом Медведев подчеркнул, что процесс введения электронных трудовых книжек будет проходить поэтапно.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на ВЦИОМ сообщила, что каждый третий житель России не против заменить бумажный паспорт на электронный.