Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек
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Соответствующий проект опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.
Проект предлагает отменить знакомство работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью посредством росписи в личной карточке, отменить обязанность «скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в неё и книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них».
Кроме того, при увольнении работодатель сможет заверять записи в трудовой книжке как печатью организации, так и печатью кадровой службы при наличии таковой.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на министра труда Максима Топилина сообщала о сроках запуска электронных трудовых книжек в России.