Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек

Министерство труда и социальной защиты предложило проект «О порядке ведения и хранения трудовых книжек», который должен упростить ведение этого документа.

Соответствующий проект опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

Проект предлагает отменить знакомство работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью посредством росписи в личной карточке, отменить обязанность «скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в неё и книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них».

Кроме того, при увольнении работодатель сможет заверять записи в трудовой книжке как печатью организации, так и печатью кадровой службы при наличии таковой.



Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на министра труда Максима Топилина сообщала о сроках запуска электронных трудовых книжек в России.



