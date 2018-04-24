Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек

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Министерство труда и социальной защиты предложило проект «О порядке ведения и хранения трудовых книжек», который должен упростить ведение этого документа.
Минтруд предложил упростить ведение трудовых книжек
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov/Russian Look

Соответствующий проект опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

Проект предлагает отменить знакомство работника с каждой вносимой в трудовую книжку записью посредством росписи в личной карточке, отменить обязанность «скреплять сургучной печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в неё и книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них».

Кроме того, при увольнении работодатель сможет заверять записи в трудовой книжке как печатью организации, так и печатью кадровой службы при наличии таковой.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на министра труда Максима Топилина сообщала о сроках запуска электронных трудовых книжек в России.

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