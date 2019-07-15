СМИ: Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии

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Министерство труда России предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства относительно бюджета Пенсионного фонда России на 2020—2022 годы.
СМИ: Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

В материалах Минтруда указывается, что при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда России учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

В декабре 2018 года российский президент Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года. Ранее соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации и Государственной думой. 

В России с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть и, таким образом, идут на выплаты пенсионерам.

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