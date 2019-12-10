Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тысячи рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей.

«Постановление увеличивает размеры основных выплат семьям с детьми, на сoдержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6%... Минимальный размер пенсии с учётом городской доплаты в 2020 году сoставит 19,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Также уточняется, что с января 2020 года будет введена новая ежемесячная выплата в размере 1584 рублей так называемым детям войны — москвичам, рождённым в период с 1 января 1928-го по 3 сентября 1945 года и ранее не имевшим права на соцподдержку.

Предположительно, её получат более 80 тыс. москвичей.

В общей сложности соцвыплаты из городского бюджета в 2020 году должны получить 3,1 млн москвичей.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае могут быть приостановлены пенсионные выплаты пожилым гражданам страны.

4 декабря стало известно об индексации пенсий для неработающих пенсионеров на 6,6% с 1 января 2020 года.