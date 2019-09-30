В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

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С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
  • РИА Новости

«С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей.

Согласно ранее представленным материалам Российской трёхсторонней комиссии, в России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тыс. рублей

Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тыс. рублей.

Как заявляли в правительстве, в 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%, социальные — на 7%.

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