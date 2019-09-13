Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

В России средний размер пенсий в следующем году составит около 15 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Российской трёхсторонней комиссии.

Отмечается, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тыс. рублей.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, в 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, а социальные — на 7%.

Также Голикова заявила, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.

Кроме того, Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.