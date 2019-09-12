Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».

Согласно его заявлению, идея введения системы ИПК (индивидуального пенсионного капитала), которая подразумевала так называемую автоподписку, то есть автоматическое включение всех граждан в систему, не была поддержана.

«Эта концепция сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, — это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Данная система получила рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте» и была отправлена на согласование в Минтруд.

Основная цель проекта — создание стимулов для самостоятельного создания накоплений и гарантирование их сохранности.

Эта схема должна заменить концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая разрабатывалась с 2016 года.

Подробнее — в материале RT.