Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».
Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений
  • РИА Новости

Согласно его заявлению, идея введения системы ИПК (индивидуального пенсионного капитала), которая подразумевала так называемую автоподписку, то есть автоматическое включение всех граждан в систему, не была поддержана.

«Эта концепция сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, — это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Данная система получила рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте» и была отправлена на согласование в Минтруд.

Основная цель проекта — создание стимулов для самостоятельного создания накоплений и гарантирование их сохранности.

Эта схема должна заменить концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая разрабатывалась с 2016 года.

Подробнее — в материале RT.

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