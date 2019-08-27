«Отказ от принуждения»: Минфин и Центробанк готовятся представить новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк готовятся представить новую модель формирования пенсионных накоплений. Как отметил замминистра финансов Алексей Моисеев, детали объявят через неделю. Он уточнил, что одной из важных особенностей доработанного механизма станет отказ от принуждения граждан к переходу на новую систему. Вместе с тем эксперты считают, что россиян можно заинтересовать участием в ней, чётко объяснив все её особенности.

Новую модель формирования пенсионных накоплений представят в начале сентября. Соответствующий документ разрабатывают Министерство финансов РФ и Центральный банк. Об этом заявили в Минфине.

«Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первым зампредом ЦБ. — RT), наверное, через неделю объявим вам все детали», — приводит РИА Новости ответ заместителя министра финансов Алексея Моисеева на вопрос о законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).

Отмечается, что новая модель не будет, как предполагалось ранее, носить обозначение ИПК. При этом она основана на доработанном законопроекте об ИПК, cогласно которому участие в новой системе станет исключительно добровольным.

«Будет отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению», — цитирует РИА Новости Моисеева.

Напомним, что система, прежде известная под названием ИПК, заключалась в самостоятельном внесении россиянами в накопительную часть пенсии 6% от своей зарплаты методом взносов в негосударственные пенсионные фонды.

Ключевым отличием нового механизма пенсионных накоплений станет то, что эти сбережения будут собственностью граждан. Формироваться и храниться такой капитал, как предполагается, будет в негосударственных пенсионных фондах, в которые можно будет направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно.

Ранее механизм подразумевал, что люди с высокой зарплатой вступят в систему автоматически, а граждане с низким уровнем заработка станут участниками после написания соответствующего заявления.

Предполагалось, что стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Подробно о системе, ранее называвшейся ИПК, в марте рассказал глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на ежегодной коллегии Минфина.

Тогда министр оценил возможную прибавку к пенсии для участников программы ИПК в 20% от уровня заработной платы. Он призвал запустить соответствующий механизм уж в ближайшее время.

«Индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии (на сумму. — RT) до 20% от уровня заработной платы, а также создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% ВВП. Поэтому нам необходимо в этом году определяться и мы подготовили соответствующий законопроект», — рассказал Силуанов.

Он добавил, что вместе с нововведениями предусматривается повышение объёма долгосрочных сбережений и системы пенсионных накоплений.

Изначально планировалось, что механизм ИПК начнёт функционировать в 2019 году, но позднее сроки реализации этой инициативы перенесли. Исходя из последних заявлений представителей профильных ведомств, нововведения вступят в силу не раньше 2020 года.

РИА Новости

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Отметим, что в конце 2018 года глава Минфина рассказал, что обсуждение законопроекта о переходе на новую накопительную пенсионную систему было отложено в связи с пенсионной реформой 2018 года.

«Вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась. Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально сформулированы», — цитировал Силуанова РБК.

Комментируя готовящиеся изменения, экономист Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, призвал чётко разъяснить отдельные параметры системы.

«Очень важно иметь в виду вещи, которые могли бы амортизировать риски: чёткая определённость, кто платит взносы: работодатель, наёмный работник, или какой-то солидарный платёж в какой-то пропорции. От этого зависит и объём возможных финансовых символов, кто является адресатом этим символов», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, профильным ведомствам необходимо сформулировать «внятные опции с точки зрения фискального стимулирования» либо на стороне работодателя, либо на стороне работника.