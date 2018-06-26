«Отложенный эффект»: в Минфине рассказали о влиянии роста НДС и пенсионной реформы на экономику России

Повышение НДС и изменения в пенсионной системе могут стать ключевыми преобразованиями в российской экономике в ближайшие годы. По словам главы Минфина Антона Силуанова, средства от увеличения ставки налога на добавленную стоимость пойдут на развитие социальной инфраструктуры. Вложения в человеческий капитал могут способствовать ускорению темпов роста ВВП до среднемирового уровня. Кроме того, реформа пенсионного законодательства позволит России преодолеть эффект демографической ямы, а сами выплаты к 2024 году вырастут до 20 тысяч рублей.

Средства от повышения НДС будут направлены на развитие социальной инфраструктуры. Об этом во вторник, 26 июня, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Так, по его словам, возможное с 2019 года увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% принесёт бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

«Эти деньги пойдут в первую очередь на развитие социальной инфраструктуры — образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года. Эти деньги пойдут на формирование так называемого человеческого капитала и в конечном счёте вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство», — объяснил Силуанов.

Как рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, именно инвестиции в социальный сектор являются залогом ускорения экономического роста до среднемировых темпов (около 3,5% в год). По его словам, вложения средств исключительно в производство не дают ВВП страны вырасти больше, чем на 1—2%.

«Наращивание инвестиций в социальную инфраструктуру даёт отложенный эффект. Изначально вложения в человеческий капитал тормозят экономический рост, поскольку необходимо будет извлекать деньги из инвестиций в производство и вкладывать в людей. Но уже через три или четыре года эти вложения не только окупятся, но и принесут достаточную прибыль», — добавил Остапкович.

По словам Антона Силуанова, повышение НДС приведёт и к росту потребительских цен в стране. Так, согласно оценке Минфина, инфляция может ускориться с 3% в 2018 году до 4—4,5% в 2019-м. В то же время изменения не затронут социально значимую продукцию. Льготные ставки по НДС на продовольственные, медицинские и детские товары сохранятся на уровне 10%.

«НДС является одним из самых значимых налогов отечественной бюджетной системы наряду с нефтегазовыми — в прошлом году на долю сборов НДС пришлось более трети доходов бюджета. Таким образом, поднятие ставки налога на добавленную стоимость является, пожалуй, одним из наиболее лёгких способов обеспечить дополнительные потоки в бюджет», — объяснила в разговоре с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Быстрее инфляции

Наряду с повышением НДС, одним из наиболее значимых преобразований в социальной сфере в ближайшие годы станут изменения в пенсионной системе. По словам Антона Силуанова, к 2024 году средний размер пенсии в России может вырасти до 20 тыс. рублей. Об этом первый вице-премьер заявил накануне в интервью телеканалу «Россия 1». Так, по его словам, уже концу 2018 года среднемесячный объём выплачиваемых средств превысит 14 тыс. рублей и с 2019 года будет ежегодно расти на одну тысячу рублей.

Как отмечает глава Минфина, увеличению выплат будет способствовать внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При этом участникам программы правительство намерено предложить ряд фискальных послаблений. Речь идёт о снижении НДФЛ для работников, а также о введении льгот по налогу на прибыль для работодателей.

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Соответствующую концепцию Министерство финансов представит правительству уже в 2018 году. Сама же система ИПК, по замыслу властей, должна вступить в силу 1 января 2019 года.

Напомним, что программа ИПК предполагает самостоятельное внесение россиянами в накопительную часть пенсии 6% от своей зарплаты. Речь идёт о взносах в негосударственные пенсионные фонды по автоматической подписке. А если гражданин не хочет делать отчисления в систему ИПК, он должен будет написать заявление. Кроме того, на ИПК не будет распространяться заморозка, поскольку накопления планируется сделать собственностью россиян.

Как ранее заявлял министр труда России Максим Топилин, в соответствии с поставленной перед правительством задачей рост выплат должен обгонять инфляцию. При этом, по его словам, одним из ключевых факторов роста станет именно повышение пенсионного возраста.

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в середине июня. Напомним, он подразумевает пошаговое достижение выхода на пенсию в 65 лет для мужчин (к 2028 году) и в 63 года для женщин (к 2034 году). Изменения начнутся уже с 2019 года.

Старая яма

«Предложенные изменения в пенсионное законодательство начнут действовать со следующего года. Целью этих изменений является достижение ситуации, когда дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение пенсий и обеспечить долгосрочную сбалансированность пенсионной системы», — заявил 26 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по развитию экономики и социальной сферы.

По его словам, ещё 50 лет назад на одного пенсионера приходилось в среднем 3,7 работающего гражданина. По состоянию на 2018 год это значение сократилось вдвое — до 1,8 человека. Такой дисбаланс создаёт дополнительную нагрузку как для работников, так и для работодателей.

«Основной причиной такой динамики стала демографическая яма, в которую мы попали. Она берёт начало с Великой Отечественной войны, когда в стране сократилось число мужчин и снизилась рождаемость. Кроме того, с развалом СССР и образованием современной России общая экономическая ситуация в стране была довольно сложной, поэтому рождалось меньше детей», — подчеркнул Георгий Остапкович.

По словам эксперта, на фоне проблемы стареющего населения повышение возраста завершения трудовой деятельности стало оптимальным выходом в плане пополнения госбюджета и средств Пенсионного фонда.

Как пояснил Дмитрий Медведев, при проведении пенсионной реформы правительство будет учитывать интересы граждан и государства в целом. Преобразования подразумевают постепенную адаптацию бизнеса и населения к новым правилам и срокам выхода на пенсию на протяжении следующих 15 лет.