«Длительный переходный период»: правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста

В четверг, 14 июня, российское правительство одобрило одну из самых обсуждаемых и наиболее важных в современной России реформ. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о предложениях кабмина по изменению пенсионной системы страны. Так, с 2019 года власти предлагают масштабную 15-летнюю трансформацию, в результате которой возраст выхода мужчин на пенсию повысится с сегодняшних 60 до 65 лет, а женщин — с 55 до 63 лет.

Правительство России в четверг, 14 июня, одобрило законопроект об изменениях в пенсионной системе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста в России начнётся с 2019 года и будет постепенно проходить в течение следующих 15 лет.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сообщил Медведев.

В целом реформа будет носить поэтапный характер. Так, премьер рассказал, что в 2020 году мужчины и женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 61 и 56 лет, в 2022-м — в 62 и 57 лет соответственно.

При этом изменения не коснутся сегодняшних пенсионеров: их пенсии будут ежегодно расти на 1000 рублей и все положенные им социальные выплаты останутся неизменными.

По замыслу властей, такие меры позволят направить дополнительные средства на увеличение пенсий выше уровня инфляции — вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств. Российский премьер напомнил, что именно эту цель перед правительством поставил президент Владимир Путин.

В ходе заседания правительства (на котором присутствовали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты Максим Топилин) Медведев подчеркнул, что изменения в пенсионной системе уже назрели и являются необходимыми как для повышения уровня жизни людей, так и для развития социальной сферы и экономики страны в целом.

Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ

© Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Доля работающих граждан становится всё меньше, пенсионеров, соответственно, всё больше. С каждым годом дисбаланс будет только расти — и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Всё это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет выполнять свои социальные обязательства», — пояснил премьер-министр.

Сейчас в России созданы все условия для повышения пенсионного возраста. По словам Дмитрия Медведева, прежде всего удалось добиться увеличения средней продолжительности жизни до 73 лет за счёт усиленной работы в социальной экономике и инвестиций в человеческий капитал. Речь идёт о материнском капитале, различных выплатах семьям с детьми, а также о развитии образования и здравоохранения.

Также по теме Социальный вектор: Путин обозначил программу развития России до 2024 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период...

«Нынешний порог окончания трудовой деятельности был установлен для части категорий граждан ещё в 1930-е годы, а окончательно был утверждён в 1956 году для рабочих и служащих и в 1964 — для членов сельскохозяйственных предприятий. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет, кроме того, изменились бытовые условия и условия труда, но сроки выхода на пенсию остались прежними. Поэтому их давно пора пересмотреть», — считает Дмитрий Медведев.

Глава кабмина также напомнил, что многие страны начали повышать пенсионный возраст ещё в 80-е годы, но в России данный показатель по-прежнему остаётся одним из наиболее низких в мире. Дмитрий Медведев также добавил, что уже сейчас многие россияне готовы работать в пенсионном возрасте.

Так, число работающих пенсионеров в стране составляет порядка 12,5 млн человек и, по прогнозам экспертов, с каждым годом оно будет расти.

Именно по этой причине премьер-министр заявил о необходимости устранения барьеров для принятия на работу людей пенсионного возраста.

При этом работники с большим стажем (45 лет для мужчин и 40 для женщин) смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

«Ресурсы будут накапливаться»

Рост реальных пенсий и увеличение пенсионного обеспечения граждан станут главными целями новой реформы. Такое заявление сделал Антон Силуанов 14 июня по итогам заседания правительства.

«Если бы мы не принимали решение по повышению пенсионного возраста, то мы бы имели в 2024 году размер пенсии примерно на треть меньше, нежели тот, который мы сейчас ожидаем», — пояснил первый вице-премьер.

Как сообщает ТАСС, Антон Силуанов также подчеркнул, что правительство предлагает бессрочно зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22% (против нынешних 26%).

«Безусловно, в первые годы мы не получим каких-то значимых плюсов по пополнению пенсионной системы, но постепенно её ресурсы будут накапливаться. Соответственно, это даст возможность увеличивать пенсии больше, чем это происходило в предыдущие годы», — пояснила Татьяна Голикова.

Также по теме Обеспечить прорыв: как может измениться экономическая политика России в 2018—2024 годах В будущем правительстве кандидат на пост первого зампреда Антон Силуанов намерен заняться поиском решений для выполнения президентских...

Кроме того, вице-премьер сообщила, что пенсионная реформа пока не подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Уже в ближайшие дни законопроект о пенсионной реформе будет внесён в Госдуму. Документ будет обсуждаться 16 июня на встрече Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом 14 июня также сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Реформа не вызовет проблем»

В России реакция на заявления правительства последовала незамедлительно. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии — то есть до 29 июля. При этом парламентарии «внимательно рассмотрят» документ, заверил он, и будут его обсуждать вплоть до сентября — при подготовке ко второму чтению.

Новый глава Счётной палаты Алексей Кудрин в своём микроблоге Twitter написал, что «повышение пенсионного возраста будет выгодным для граждан, поскольку оно будет способствовать увеличению размеров пенсий».

Глава Сбербанка Герман Греф также поддержал идею повышения пенсионного возраста, заявив, что это «абсолютно правильный процесс» и изменения системы необходимы, поскольку во всём мире отодвигается «возраст дожития».

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что с экономической точки зрения пенсионная реформа не вызовет никаких проблем.

«Повышение пенсионного возраста подразумевает снятие нагрузки с Пенсионного фонда и обеспечение экономии его ресурсов, поскольку меньше средств пойдёт на выплаты пенсий. Вся Европа, а также ряд наших соседей по СНГ имеют тот порог пенсионного возраста, на который мы сейчас выходим. Россия, а также Киргизия и ещё несколько стран имеют довольно низкий возрастной порог завершения трудовой деятельности. Планка удерживалась в рамках социальной ориентированности государства, но сейчас сокращается число занятых и растёт количество пенсионеров. На этом фоне повышение пенсионного возраста является необходимой мерой», — так экономист в разговоре с RT прокомментировал повышение пенсионного возраста.

Напомним, сейчас в России возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.