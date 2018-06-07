Лидер России Владимир Путин заявил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста в стране.

«Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, причём значительное повышение их доходов», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста в ходе прямой линии.

Глава государства указал на то, что правительству в ближайшее время необходимо будет это обеспечить.

«Потому что за этим и решение другой важной задачи — уменьшение количества людей, которые живут за чертой бедности, в два раза», — добавил Путин.

Он также подчеркнул, что главной задачей во всей системе пенсионного обеспечения является «значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров».

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что пенсионная реформа в России может начаться в следующем году.

RT ведёт прямую трансляцию.