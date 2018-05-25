Голикова рассказала о возможных сроках начала пенсионной реформы в России
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Она отметила, что данная реформа — это «не сиюминутная тема», сообщает РИА Новости.
«Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше. Потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий», — указала она.
Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов, выступая на форуме, рассказал, что Россия не будет возвращаться к обязательной пенсионной системе.