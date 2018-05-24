Глава РСПП прокомментировал идею о повышении пенсионного возраста

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин прокомментировал идею о повышении пенсионного возраста, сообщает «Газета.Ru».

«Повышение пенсионного возраста с точки зрения защиты прав лиц, достигших этого возраста, в отношениях с работодателями — это большой плюс. Вас уже не могут уволить по достижении пенсионного возраста, и вы можете работать ещё пять лет», — заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

При этом, как отметил Шохин, с точки зрения нынешних работающих пенсионеров это значит, что они потеряют возможность одновременно получать зарплату и пенсию.

По словам главы РСПП, именно поэтому следует постепенно подходить к повышению пенсионного возраста.

Шохин также сказал, что обсуждается несколько схем. Также идут дискуссии, когда нужно начать и завершить процесс повышения.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ отметил, что возврата к обязательной пенсионной системе не будет.