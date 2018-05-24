Глава РСПП прокомментировал идею о повышении пенсионного возраста
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«Повышение пенсионного возраста с точки зрения защиты прав лиц, достигших этого возраста, в отношениях с работодателями — это большой плюс. Вас уже не могут уволить по достижении пенсионного возраста, и вы можете работать ещё пять лет», — заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
При этом, как отметил Шохин, с точки зрения нынешних работающих пенсионеров это значит, что они потеряют возможность одновременно получать зарплату и пенсию.
По словам главы РСПП, именно поэтому следует постепенно подходить к повышению пенсионного возраста.
Шохин также сказал, что обсуждается несколько схем. Также идут дискуссии, когда нужно начать и завершить процесс повышения.
Ранее первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ отметил, что возврата к обязательной пенсионной системе не будет.