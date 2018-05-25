Кудрин сравнил новое правительство с готовящимся к прыжку тигром

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что новое российское правительство похоже на тигра, который готовится к прыжку.
Кудрин сравнил новое правительство с готовящимся к прыжку тигром
  • Reuters

По его словам, в майском указе президента России Владимира Путина поставлены очень амбициозные задачи, и кабмин «выжидает, как на них ответить».

«У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по реализации майского указа.

18 мая Путин подписал указы о составе нового правительства.

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