Кудрин сравнил новое правительство с готовящимся к прыжку тигром

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что новое российское правительство похоже на тигра, который готовится к прыжку.

По его словам, в майском указе президента России Владимира Путина поставлены очень амбициозные задачи, и кабмин «выжидает, как на них ответить».

«У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — цитирует Кудрина РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по реализации майского указа.

18 мая Путин подписал указы о составе нового правительства.