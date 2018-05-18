Путин подписал указы о назначении нового кабмина России
Президент России Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства, а также утвердил всех вице-премьеров. В общей сложности произведено 32 назначения.
- kremlin.ru
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Решение о формировании нового состава кабинета министров России было принято на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.
Ранее российский премьер назвал сформированное правительство дееспособным.
Полный список кандидатов в новый состав правительства — в материале RT.
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