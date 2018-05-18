Путин подписал указы о назначении нового кабмина России

Президент России Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства, а также утвердил всех вице-премьеров. В общей сложности произведено 32 назначения.

kremlin.ru

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Решение о формировании нового состава кабинета министров России было принято на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. Ранее российский премьер назвал сформированное правительство дееспособным. Полный список кандидатов в новый состав правительства — в материале RT.