Медведев считает сформированное правительство дееспособным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сформированный кабинет министров является дееспособным.

«Правительство только что президент сформировал окончательно… Дееспособное, можно работать, так что мы идём на контакт», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее были названы кандидаты в новый состав кабинета министров России.

Путин сообщил, что подпишет указ о назначениях членов нового кабмина 18 мая.