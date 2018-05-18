Медведев считает сформированное правительство дееспособным
Премьер-министр России Дмитрий Медведев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сформированный кабинет министров является дееспособным.
- kremlin.ru
«Правительство только что президент сформировал окончательно… Дееспособное, можно работать, так что мы идём на контакт», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Ранее были названы кандидаты в новый состав кабинета министров России.
Путин сообщил, что подпишет указ о назначениях членов нового кабмина 18 мая.
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