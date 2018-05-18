Медведев считает сформированное правительство дееспособным

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что сформированный кабинет министров является дееспособным.
Медведев считает сформированное правительство дееспособным
  • kremlin.ru

«Правительство только что президент сформировал окончательно… Дееспособное, можно работать, так что мы идём на контакт», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее были названы кандидаты в новый состав кабинета министров России.

Путин сообщил, что подпишет указ о назначениях членов нового кабмина 18 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных