Медведев подписал ряд поручений по реализации майского указа Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений членам кабмина по выполнению национальных целей и стратегических задач развития страны до 2024 года, которые содержатся в майском указе российского лидера Владимира Путина.

«Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на обеспечение реализации указа президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», — сообщается на сайте правительства.

Минэкономразвития и Минфину поручено с участием заинтересованных ведомств подготовить и представить в правительство проекты основных направлений деятельности кабмина и прогноза социально-экономического развития.

Также Медведев поручил Федеральному проектному офису, Минфину, Минэкономразвития и Министерству юстиции до 1 июня подготовить проект методических указаний по разработке национальных программ, предусмотренных указом.

Ранее Медведев заявил о недопустимости нарушения графика реализации майского указа Путина.