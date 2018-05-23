Медведев подписал ряд поручений по реализации майского указа Путина
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«Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на обеспечение реализации указа президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», — сообщается на сайте правительства.
Минэкономразвития и Минфину поручено с участием заинтересованных ведомств подготовить и представить в правительство проекты основных направлений деятельности кабмина и прогноза социально-экономического развития.
Также Медведев поручил Федеральному проектному офису, Минфину, Минэкономразвития и Министерству юстиции до 1 июня подготовить проект методических указаний по разработке национальных программ, предусмотренных указом.
Ранее Медведев заявил о недопустимости нарушения графика реализации майского указа Путина.