Медведев заявил о недопустимости нарушения графика реализации майского указа Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с новым составом вице-премьеров заявил о недопустимости срыва сроков реализации майского указа российского президента Владимира Путина.

«Ни в коем случае, естественно, нельзя выбиться из графика», — приводит Интерфакс слова Медведева.

Он также добавил, что просит всех вице-премьеров организовать работу по курируемым ими направлениям.

«Кстати, окончательно распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что поручения по исполнению майского указа президента будут подписаны им в ближайшее время.

Ранее Медведев рассказал о расходах на выполнение нового майского указа Путина.

7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Целью указа, в частности, является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан.