Медведев заявил о недопустимости нарушения графика реализации майского указа Путина

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с новым составом вице-премьеров заявил о недопустимости срыва сроков реализации майского указа российского президента Владимира Путина.
Медведев заявил о недопустимости нарушения графика реализации майского указа Путина
  • Reuters
  • © Alexei Druzhinin

«Ни в коем случае, естественно, нельзя выбиться из графика», — приводит Интерфакс слова Медведева.

Он также добавил, что просит всех вице-премьеров организовать работу по курируемым ими направлениям.

«Кстати, окончательно распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю», — сказал Медведев.

Премьер добавил, что поручения по исполнению майского указа президента будут подписаны им в ближайшее время.

Ранее Медведев рассказал о расходах на выполнение нового майского указа Путина.

7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Целью указа, в частности, является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных