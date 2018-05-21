Медведев заявил о недопустимости нарушения графика реализации майского указа Путина
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«Ни в коем случае, естественно, нельзя выбиться из графика», — приводит Интерфакс слова Медведева.
Он также добавил, что просит всех вице-премьеров организовать работу по курируемым ими направлениям.
«Кстати, окончательно распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю», — сказал Медведев.
Премьер добавил, что поручения по исполнению майского указа президента будут подписаны им в ближайшее время.
Ранее Медведев рассказал о расходах на выполнение нового майского указа Путина.
7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Целью указа, в частности, является прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, увеличение численности населения и повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также условий для самореализации граждан.