Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным большинство россиян
Как отмечается, 35% опрошенных отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. В среднем респонденты назвали оптимальным возрастом для выхода на пенсию 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.
За повышение пенсионного возраста высказались 6% опрошенных, в качестве оптимальной они назвали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.
В настоящий момент значения пенсионного возраста в России для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно.