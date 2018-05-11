Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным большинство россиян

Существующие значения пенсионного возраста считают оптимальными 53% россиян. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные службы исследований HeadHunter.

Как отмечается, 35% опрошенных отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. В среднем респонденты назвали оптимальным возрастом для выхода на пенсию 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

За повышение пенсионного возраста высказались 6% опрошенных, в качестве оптимальной они назвали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.

В настоящий момент значения пенсионного возраста в России для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно.