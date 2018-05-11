Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным большинство россиян

Короткая ссылка
Существующие значения пенсионного возраста считают оптимальными 53% россиян. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные службы исследований HeadHunter.

Как отмечается, 35% опрошенных отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. В среднем респонденты назвали оптимальным возрастом для выхода на пенсию 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

За повышение пенсионного возраста высказались 6% опрошенных, в качестве оптимальной они назвали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин.

В настоящий момент значения пенсионного возраста в России для мужчин и женщин составляют 60 и 55 лет соответственно.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных